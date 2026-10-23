Суд арестовал обвиняемую в убийстве мужчины в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу 21-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом обвиняемая возражала против меры пресечения.

Инцидент произошел 22 октября в квартире дома на Нижегородской улице. По предварительной версии, молодой человек пришел к девушке пьяным. Между ними возникла ссора, в результате которой фигурантка ударила его ножом в грудь.

Девушка свою вину не признала и заявила, что не хотела его убивать и действовала в рамках самообороны. По версии фигурантки, бывший возлюбленный схватил ее, после чего она убежала и взяла нож. Затем мужчина быстро подошел к ней, и девушка увидела нож в крови. Она также утверждает, что пыталась помочь пострадавшему и вызвала скорую помощь.

