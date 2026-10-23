Обвиняемая в убийстве бывшего возлюбленного в Москве не признала вину

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Девушка, задержанная по делу об убийстве бывшего молодого человека в центре Москвы, не признала вину. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре столицы.

Задержанной 2005 года рождения предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в центре Москвы в четверг, 22 октября. По подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.

По данным правоохранительных органов, молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения, после чего между ними произошла ссора. Предположительно, в ходе конфликта девушка ударила его ножом в грудь.

Задержанной может грозить до 15 лет лишения свободы, если действия квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств.