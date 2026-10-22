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22 октября, 12:50

Происшествия

Задержанной в Москве девушке грозит до 15 лет по делу об убийстве экс-возлюбленного

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержанной в Москве девушке, подозреваемой в убийстве экс-возлюбленного, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал изданию "Абзац" адвокат Геннадий Кузьмин.

По его словам, обычно такие действия квалифицируют по статье "Убийство", а поскольку в деле нет отягчающих обстоятельств, возможный срок наказания – от 6 до 15 лет. Женщинам при этом в среднем назначают 7 лет лишения свободы.

Однако следствие может установить обстоятельства, которые изменят квалификацию преступления или часть вмененной статьи. Если будет доказан корыстный умысел, срок лишения свободы может составить от 8 до 20 лет.

"Если будет установлена ссора, то не исключено, что девушка не хотела убивать, а нанесла удар ножом, не думая о каких-либо последствиях", – добавил Кузьмин.

В таком случае речь может идти о статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, с наказанием до 15 лет лишения свободы. Защита также может доказывать превышение пределов необходимой обороны, при таком развитии событий санкция предусматривает до двух лет заключения.

Тело мужчины было найдено в квартире жилого дома на Нижегородской улице 22 октября. На нем было ножевое ранение. В результате по подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.

Причиной убийства мог стать конфликт молодого человека с экс-возлюбленной. По данным СМИ, во время ссор девушка якобы неоднократно применяла силу.

Журналисты также выяснили, что подозреваемая работает вебкам-моделью. Погибший же был увлечен ставками, проводил время в тематических чатах и регулярно брал микрозаймы. В какой-то момент денег ему стало не хватать даже на аренду квартиры, и он решил порвать с девушкой. Перед разрывом он написал ей прощальное письмо, где объяснил, что больше не справляется с расходами и намерен уехать.

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