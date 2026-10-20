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20 октября, 09:45

Происшествия

В Пушкине арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве племянника шилом

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Суд в подмосковном Пушкине отправил под стражу 55-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 33-летнего родственника, сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.

По данным следствия, 12 октября 2026 года мужчина, поссорился с племянником в доме на проезде Пришвина. В ходе конфликта он несколько раз ударил родственника шилом, от чего тот скончался.

После этого обвиняемый вывез тело в лесополосу неподалеку и сбросил его в коллектор. О пропаже мужчины в правоохранительные органы заявила его жена.

Родственник потерпевшего входил в число лиц, которых отрабатывали следователи в качестве подозреваемых. На допросах мужчина признался в содеянном и описал обстоятельства преступления. Мотивом он назвал затяжной конфликт с племянником из-за наследства.

Проведены осмотр места происшествия и допросы следователем. Мужчину обвиняют по статье "Убийство". Назначены три экспертизы: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.

Ранее в Самаре 55-летний местный житель получил 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 35-летней знакомой с особой жестокостью. Он нанес ей не менее 54 ударов молотком и топориком.

По информации следствия, нападавший пил алкоголь с потерпевшей у себя дома. Во время застолья между ними начался конфликт: хозяин воспринял одно из высказываний гостьи в свой адрес как оскорбление и ударил ее по голове. Затем фигурант нанес удары ножом и топориком по голове и телу жертвы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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