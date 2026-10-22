SHOT: убитый столичной вебкам-моделью мужчина украл у нее деньги на ставки

Тело 22-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве 22 октября. По подозрению в убийстве задержана его бывшая девушка, которая, по данным СМИ, работала вебкам-моделью и снималась в телешоу. Все подробности – в материале Москвы 24.

Смертельное ранение

Тело 22-летнего Вадима нашли в апартаментах на Нижегородской улице в Москве 22 октября. Здесь жила его бывшая девушка, 21-летняя Юлия, к которой он пришел ночью в нетрезвом виде.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, сначала Вадим долго сидел под дверью, после чего экс-возлюбленная впустила его в квартиру. Там между ними возник конфликт, во время которого Юлия ударила парня ножом в грудь.

По одним данным, на крики прибежал охранник, который вызвал полицию и скорую помощь, по другим – девушка сама вызвала врачей. После случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а Юлию задержали. Однако, по информации РЕН-ТВ, до своей гибели Вадим угрожал ей и хватал за плечи, из-за чего девушке пришлось защищаться.

В то же время родственники погибшего рассказали журналистам, что ранее в ссорах Юлия сама неоднократно применяла к парню силу, а он в ответ ее не трогал. Вадим якобы говорил близким о проблемах возлюбленной с ментальным здоровьем и собирался вместе с ней обратиться к психологу.

Вебкам и участие в телешоу

По данным СМИ, Вадим и Юлия родились в Ямало-Ненецком автономном округе и были знакомы со школы. Будучи девятиклассниками, они встречались, но затем прекратили отношения. Однако, когда парень отправился в армию, Юлия писала, что хочет вернуться и создать с ним семью с большим количеством детей. После службы он уехал к ней, так как был сильно в нее влюблен, сообщили родственники.

При этом утверждается, что ранее девушка работала вебкам-моделью: выкладывала в соцсети откровенные видео, ездила на дорогих автомобилях и часто бывала на светских мероприятиях. Эта деятельность приносила ей порядка 2 миллионов рублей в месяц, утверждает телеграм-канал SHOT.

По информации журналистов, публиковать эротический контент Юлия начала в 17 лет: пробой пера стал ролик, где она в нижнем белье пьет алкоголь на барной стойке в Тюмени. Затем в Сети появились откровенные снимки из спальни, ванной и других помещений. В тот период она уже поддерживала общение с Вадимом.

Зарабатывать на эротике она начала в 2023-м, причем за первую неделю якобы получила 500 тысяч рублей. Мама девушки была в курсе: дочь уверяла, что продает горячий контент исключительно зарубежной аудитории, для чего даже прокачала знание английского.

При этом в Сети обнаружили, что в 2023 году она снялась в реалити-шоу "Богиня" на телеканале "Суббота!", где ее представили зрителям как домохозяйку и супругу футболиста. Об участии девушки в проекте, ведущими которого были фешен-гуру Даниил Грачев, блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова, даже писали ямальские СМИ. По условиям шоу, участницам надо было собрать образ для церемонии вручения диплома, на что давалось 3 часа и бюджет в 15 тысяч рублей.

Кражи и крупные долги

В соцсетях Вадима журналисты обнаружили много снимков с друзьями, также есть кадры семейной фотосессии, где он обнимает сестер и маму. Кроме того, на некоторых фото молодой человек позировал в военной форме и с оружием. При этом один из недавних снимков сопровождался подписью "Смерть приходит неожиданно".

Мама парня в беседе с MSK1.RU утверждала, что ее сын до гибели не расставался с Юлией и продолжал с ней отношения.





мама убитого в квартире на Нижегородской улице Почему бывшая? Она его девушка. Они жили вместе.

Однако СМИ утверждают, что в паре наступил разлад из-за увлечения молодого человека ставками. По словам близких Юлии, дошло до того, что Вадим забрал из ее сейфа 500 тысяч рублей и проиграл на тотализаторе.

В какой-то момент он не смог оплачивать даже съемное жилье и решил расстаться с возлюбленной. Вадим написал прощальное письмо, в котором объяснил, что больше не справляется с расходами и собирается уехать домой.

По информации телеграм-канала SHOT, молодой человек задолжал более 300 тысяч рублей. Кроме ставок, он занимал деньги на подарки Юлии и совместный отдых: летом пара ездила в Сочи, арендовала кабриолет Chevrolet Camaro, останавливалась в глэмпинге. Сама девушка при этом в апреле приобрела новый автомобиль Baic U5 Plus. В то же время у молодого человека была работа: СМИ утверждают, что Вадим трудился в нефтяной компании.

Адвокат Геннадий Кузьмин пояснил, что теперь его убийце грозит серьезный срок, который будет зависеть от хода следствия. В частности, если не будут обнаружены отягчающие обстоятельства, Юлию могут посадить на 6–15 лет. В среднем в таких ситуациях суд дает 7 лет тюрьмы, утверждает эксперт.

Если же следователи найдут в деле корыстный умысел, наказание вырастет до 8–20 лет лишения свободы.





Геннадий Кузьмин адвокат Если будет установлена ссора, то не исключено, что девушка не хотела убивать, а нанесла удар ножом, не думая о каких-либо последствиях.

В последнем случае может идти речь о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, за что грозит до 15 лет тюрьмы. В то же время адвокаты девушки могут настоять на превышении пределов необходимой самообороны, в таком случае максимальный срок составит 2 года, заключил Кузьмин.

