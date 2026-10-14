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15 октября, 16:57

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Соседка обвиняемой в убийстве медсестры в Оренбурге усомнилась в ее причастности к делу

"Ее улыбка запоминалась всем": жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

В Оренбурге простились с убитой медсестрой отделения реанимации новорожденных Венерой Юлдашевой 15 октября. Обвинения предъявили ее коллеге: по данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег. Все подробности и версии громкого происшествия – в материале Москвы 24.

"Человек, который каждый день совершал подвиг"

Фото: vk.ru/id441491231

Прощание с медсестрой отделения реанимации новорожденных Оренбургской областной клинической больницы № 2 Венерой Юлдашевой состоялось 15 октября. Погибшая пропала 9 октября: на видео с уличных камер попал момент, как она выходит из своего дома и куда-то направляется.

На смене Юлдашеву ждали 10 октября, но на дежурство она не вышла. В поисках участвовали правоохранители и волонтеры отряда "ОренСпас". Вечером 13 октября тело женщины обнаружили в подвале частного дома, принадлежащего ее коллеге Лилии. Возбуждено уголовное дело, женщине уже предъявлены обвинения в убийстве, сообщили в региональном Следкоме.

По официальной версии, 9 октября между коллегами возник конфликт из-за денег, после чего Венере нанесли множественные удары и задушили фрагментом ткани. Согласно информации с регионального сайта судебных приставов, долги Лилии по кредитам составляли около полумиллиона рублей. Юлдашева же до убийства сняла со своего счета крупную сумму.

Убедившись в том, что потерпевшая мертва, обвиняемая переместила ее тело в погреб, расположенный в хозяйственной постройке на территории домовладения, и скрыла следы преступления. После этого фигурантка скрылась с места происшествия, похитив денежные средства погибшей.
из сообщения СУ СК по Оренбургской области

В Следкоме уточнили, что после случившегося обвиняемая сама причинила себе ранения. По данным СМИ, в настоящее время Лилия находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования семье и близким погибшей и поручил оказать родственникам всю необходимую поддержку. Ситуацию в своих соцсетях прокомментировал и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Павел Орлов.

Уход медицинского работника – это всегда огромная потеря. Но когда это происходит так внезапно и жестоко, слова кажутся бессильными. Мы теряем не просто профессионала, а человека, который каждый день совершал ежедневный подвиг, оберегая самое хрупкое и ценное – жизни новорожденных. Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования. Скорбим вместе с родными, близкими и коллегами погибшей.
Павел Орлов
исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области

Он также заверил, что региональное министерство здравоохранения не останется в стороне и сделает все возможное для поддержки семьи.

Руководство и персонал медучреждения, где работала женщина, также выразили искренние соболезнования ее родным и близким, отметив, что она "помогала новорожденным преодолевать самые сложные моменты, проявляя чуткость, терпение и милосердие".

По данным СМИ, после прощания тело Венеры Юлдашевой перевезут на родину – в Беляевский район Оренбургской области. Похороны состоятся 16 октября.

У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь, которую утром в день убийства она проводила в школу. В мэрии Оренбурга сообщили порталу 56.ru, что к ситуации уже подключились органы опеки.

"Неужели у нас маньяк завелся?"

Фото: sledcom.ru

Долги Лилии тянулись еще с 2009 года, утверждают СМИ. Из-за этого женщину постоянно вносили в стоп-листы и отказывали ей в новых займах.

Лилия жила в 10 минутах ходьбы от дома убитой. Сотрудники расположенного рядом магазина в беседе с 56.ru охарактеризовали ее как порядочного человека, который не способен на зверство. По их словам, она покупала только самое необходимое, а ее семья живет здесь более 20 лет и характеризуется положительно.

Полицейские вчера до 02:00 ночи стояли, опрашивали всех вокруг. А мы, повторюсь, ничего плохого сказать не можем. Вот как теперь ходить домой, неужели у нас маньяк завелся? И вот эта история с долгами, с 18 ножевыми ранениями – полный бред, не может такого быть.
сотрудники магазина в Оренбурге

Соседка Надежда Евдокимова назвала Лилию интересным собеседником и отзывчивым человеком.

"Спокойная и положительная семья, ничего плохого сказать нельзя, в скандалах замечены не были. Убитую не знаю. Но мы видимся редко, так как постоянно работаем. Как с медиком с Лилией не доводилось контактировать, а вот как с человеком – общались. К ней всегда можно было обратиться за помощью, она очень спокойная, вот есть люди, которые притягивают к себе – и это про нее. В версию с попыткой самоубийства и долгами не верится. 500 тысяч рублей – это не такая большая сумма, у нее был муж, они наверняка могли решить все вместе", – рассказала она журналистам.

Родственники Лилии от общения с прессой отказались.

"Теплый, домашний образ"

Фото: vk.ru/id441491231

В то же время журналисты утверждают, что у погибшей ранее были проблемы с законом. В 2004 году Венеру Юлдашеву оштрафовали за нарушение правил учета сильнодействующих и психоактивных препаратов. После случившегося ее поставили на учет в наркологическом диспансере.

Однако сосед медработницы Дмитрий Назин в беседе с порталом 56.ru отозвался о ней исключительно положительно. По его словам, Юлдашева была тихой женщиной, которая полностью посвятила себя работе и воспитанию дочери.

Женщину, которую обвиняют в убийстве, лично я ни разу не видел. Хотя говорили, что она заходила в гости.
Дмитрий Назин
сосед Венеры Юлдашевой

Пришедшие на прощание с Юлдашевой в разговоре с региональным "Московским Комсомольцем" назвали ее очень светлым человеком.

"Ее улыбка запоминалась всем – и пациентам, и коллегам, и просто тем, кто встречал ее на улице. Родинка на щеке делала ее образ каким-то особенно теплым, домашним. Мы будем помнить ее именно такой", – рассказал один из собеседников издания.

Попрощаться с Венерой пришли не только ее родные, но и коллеги и знакомые из других лечебных учреждений города. Выступая на церемонии, они рассказали, как на протяжении десятилетий погибшая проявляла ответственность в своей работе, прекрасно относилась к пациентам и поддерживала коллег. Ее однокурсники вспоминали, что раньше Юлдашева шила себе платья сама и всегда создавала уют вокруг себя.

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Зудакова Татьяна

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