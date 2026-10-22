Подозреваемая в убийстве мужчины в центре Москвы ударила его ножом в грудь

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Подозреваемая в убийстве 22-летнего мужчины в апартаментах на Нижегородской улице ударила его ножом в грудь, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

По данным полиции, конфликт, закончившийся трагедией, возник на почве алкогольного опьянения гостя. 21-летнюю уроженку Ямало-Ненецкого автономного округа передали в следственные органы.

Тело мужчины нашли 22 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице. По факту убийства возбудили уголовное дело. Фигурантом стала бывшая возлюбленная погибшего.

Журналисты указывали, что подозреваемая работает вебкам-моделью, а погибший был увлечен ставками и регулярно брал микрозаймы. В какой-то момент погибшему перестало хватать денег на съем квартиры, и он решил расстаться с девушкой. Кроме того, по данным СМИ, во время ссор девушка якобы неоднократно применяла к молодому человеку силу.

