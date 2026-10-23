Обвиняемая в убийстве экс-возлюбленного в Москве заявила о самообороне

Фото: телеграм-канал SHOT

Девушка, обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре Москвы, заявила, что не хотела его убивать и действовала в целях самообороны. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обвиняемая рассказала, что бывший возлюбленный схватил ее, после чего она убежала и взяла нож. Затем мужчина быстро подошел к ней, и девушка увидела нож в крови. Она также утверждает, что пыталась помочь пострадавшему и вызвала скорую помощь.

22 октября в центре столицы нашли тело молодого человека с ножевым ранением. Как сообщают источники в правоохранительных органах, мужчина пришел к экс-подруге нетрезвым, что спровоцировало ссору. В разгар выяснения отношений девушка, предположительно, схватилась за нож и ударила гостя в грудь. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Позднее прокуратуре Москвы сообщили, что девушке предъявили обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Она не признала вину.