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23 октября, 17:39

Общество

В Минздраве заявили, что женатые мужчины живут дольше, чем холостые

Фото: 123RF.com/timonko

Продолжительность жизни женатых мужчин больше, чем у холостых. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина, передает РИА Новости.

Она добавила, что женщины, родившие детей, живут дольше бездетных.

"Этому есть научное обоснование", – отметила Долгушина.

Эксперт также напомнила, что с 2024 года каждый россиянин в возрасте от 18 до 49 лет раз в год может бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию – в поликлинике или женской консультации.

Репродуктивное здоровье в качестве составляющей общего здоровья человека, по мнению Долгушиной, имеет колоссальное значение для рождения детей и создания семьи.

Ранее Минздрав России полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердил новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения.

Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов: в единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи.

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