Дело возбуждено после гибели человека при пожаре на производстве в Иванове

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Уголовное дело возбуждено после гибели человека при пожаре на производстве матрасов в Иванове. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Дело квалифицировали по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Пожар в Иванове произошел в пятницу, 23 октября. На площади более 900 квадратных метров загорелось производственное здание по изготовлению матрасов по адресу улица Косякова, дом 37.

В результате обрушения во время тушения возгорания погиб один пожарный, еще четверо пострадали. Отмечалось, что пламя охватило 4,8 тысячи квадратных метров. Тушение осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания.