Более 5 тысяч пар поженились в Митинском дворце бракосочетания за первый год работы

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Свыше 5 тысяч семей созданы за первый год работы Митинского дворца бракосочетания. Он стал одной из самых востребованных площадок для проведения свадеб в Москве, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Для нас особенно важно, что молодожены приходят сюда не только за красивой церемонией, но и за атмосферой – современной, торжественной и праздничной", – отметила она.

Митинский дворец бракосочетания открыл Сергей Собянин 13 октября 2025 года. По словам Уханевой, первый год работы подтверждает: дворец входит в число наиболее популярных свадебных площадок города.

В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары. В этом месяце дворец пользовался наибольшей популярностью. Самым востребованным днем оказалось 26 августа: тогда поженилась 81 пара. За три летних месяца во дворце зарегистрировали брак почти 3 тысячи пар.

Для торжественных церемоний открыто четыре зала. Самый популярный – Зеркальный: за год работы в нем брак зарегистрировали 2,8 тысячи пар. В Белом зале расписались 1,9 тысячи пар. Помимо этого, есть Античный и Мраморный залы.

Здесь не только проводят свадьбы, но и в торжественной обстановке чествуют юбиляров супружеской жизни, а также организуют окружные и городские тематические мероприятия.

Ранее сообщалось, что регистрация брака в московских дворцах бракосочетания будет доступна с 5 по 8 января 2027 года. В праздничные дни пары примут Дворец бракосочетания № 1, а также Таганский, Кутузовский, Митинский и Шипиловский дворцы. При этом брак в Москве можно зарегистрировать и 31 декабря, церемонии проведут во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

