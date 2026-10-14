Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 09:31

Город

Более 5 тысяч пар поженились в Митинском дворце бракосочетания за первый год работы

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Свыше 5 тысяч семей созданы за первый год работы Митинского дворца бракосочетания. Он стал одной из самых востребованных площадок для проведения свадеб в Москве, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Для нас особенно важно, что молодожены приходят сюда не только за красивой церемонией, но и за атмосферой – современной, торжественной и праздничной", – отметила она.

Митинский дворец бракосочетания открыл Сергей Собянин 13 октября 2025 года. По словам Уханевой, первый год работы подтверждает: дворец входит в число наиболее популярных свадебных площадок города.

В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары. В этом месяце дворец пользовался наибольшей популярностью. Самым востребованным днем оказалось 26 августа: тогда поженилась 81 пара. За три летних месяца во дворце зарегистрировали брак почти 3 тысячи пар.

Для торжественных церемоний открыто четыре зала. Самый популярный – Зеркальный: за год работы в нем брак зарегистрировали 2,8 тысячи пар. В Белом зале расписались 1,9 тысячи пар. Помимо этого, есть Античный и Мраморный залы.

Здесь не только проводят свадьбы, но и в торжественной обстановке чествуют юбиляров супружеской жизни, а также организуют окружные и городские тематические мероприятия.

Ранее сообщалось, что регистрация брака в московских дворцах бракосочетания будет доступна с 5 по 8 января 2027 года. В праздничные дни пары примут Дворец бракосочетания № 1, а также Таганский, Кутузовский, Митинский и Шипиловский дворцы. При этом брак в Москве можно зарегистрировать и 31 декабря, церемонии проведут во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

Читайте также


город

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика