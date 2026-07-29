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29 июля, 11:21

Общество

В Госдуме заявили, что не обсуждают всерьез инициативу о выплате за долгий брак

Фото: 123RF.com/piksel

В Госдуме не обсуждают всерьез инициативу о введении федеральной выплаты за продолжительный брак. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

С соответствующим предложением ранее выступали депутаты различных фракций. Милонов отметил, что подобные заявления чаще слышат в период избирательной кампании, однако зачастую после не следует никаких шагов в сторону реализации.

По мнению депутата, выплаты не заставят людей сохранять брак на протяжении долгих лет, так как секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер. Парламентарий отметил, что важнее работать с молодыми россиянами, "чтобы они не боялись делать шаги по направлению в ЗАГС".

Согласно инициативам депутатов, поощрительные выплаты могут назначатьсяк первым юбилеям свадьбы. Например, за 5 лет брака супругам можно было бы выдавать 5 тысяч рублей, а за 10 лет – 10 тысяч рублей. При этом такая мера должна быть федеральной, чтобы семьи по всей стране оказались в равном положении.

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