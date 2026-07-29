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29 июля, 15:22

Культура

"Мосбилет" приглашает на экскурсию и чаепитие в усадьбу Тургенева на Остоженке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Государственный музей А. С. Пушкина и Дом-музей И. С. Тургенева приглашают горожан на программу "Один день с героями Тургенева", которая состоится 31 июля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в усадьбе на улице Остоженке. В 11:00 начнется экскурсия "Чай в саду под старой липой" – название отсылает к цитате из романа Тургенева "Дворянское гнездо". Участникам расскажут о летнем досуге дворян XIX века и о том, как писатель изобразил его в своих произведениях.

В 14:00 гостей ждет беседа-викторина, посвященная цветочным образам в поэтике Тургенева. Желающим предложат попробовать липовый чай из старинного самовара в садовой беседке. Вечером, в 17:00, для посетителей выступит струнный квартет – так было заведено в дворянских усадьбах.

Экспозиция музея на Остоженке размещена в 12 залах обновленного в 2018 году мемориального дома. Здание в течение десяти лет снимала мать писателя Варвара Тургенева. Интерьеры главного этажа и комнаты молодого Тургенева на антресолях воссоздают атмосферу того времени. В залах представлены личные вещи писателя и его близких: предметы быта, картины, письма.

Дом-музей И. С. Тургенева работает по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям – с 10:00 до 18:00, по четвергам – с 13:00 до 21:00. Билеты можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее в Сытном дворе музея-заповедника "Коломенское" открылась выставка "Под покровом Боголюбской. Путь надежды". Экспозиция посвящена 100-летней реставрации иконы "Богоматерь Боголюбская" – одного из важнейших памятников домонгольской Руси. Выставка разместилась в 7 залах на 2 этажах.

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