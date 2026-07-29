В Туле неизвестный совершил покушение на бизнесмена в подъезде дома

Фото: sledcom.ru

В Туле возбудили уголовное дело после покушения на предпринимателя. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по области.

Неизвестный открыл огонь по бизнесмену в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева 29 июля. Пострадавшего госпитализировали. Следователи устанавливают лицо, причастное к преступлению.

По данным телеканала РЕН ТВ, потерпевшим оказался Андрей Черезов, чья компания занимается производством беспилотников. Собеседник СМИ подтвердил, что стреляли именно в него.

Дело расследуется по статье о покушении на убийство. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выстрелила из аэрозольного пистолета в 18-летнего знакомого. По данным правоохранителей, молодые люди вместе употребили наркотики, после чего у них произошел конфликт в подъезде.

В полицию обратилась мать девушки. В ходе осмотра квартиры правоохранители изъяли гашиш массой более 26 граммов, пистолет и весы.