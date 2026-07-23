Полиция задержала мужчину, обстрелявшего подростка с балкона в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали мужчину, который обстрелял подростка из пневматического ружья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у одного из домов на улице Чернышевского. Предварительно, подросток 2011 года рождения убирал территорию двора. В это время пьяный житель дома с балкона своей квартиры на 4-м этаже выстрелил в сторону мальчика. В результате подросток получил травмы.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. Пневматическое оружие у него изъяли.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сотрудники полиции задержали двух мужчин после стрельбы в Ростове-на-Дону. Между ними случился конфликт около одного из увеселительных заведений, который затем перерос в драку с применением оружия.

Из-за случившегося пострадали два человека. Кроме того, правоохранители изъяли травматический пистолет.