Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 09:50

Происшествия

Полиция задержала мужчину, обстрелявшего подростка с балкона в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали мужчину, который обстрелял подростка из пневматического ружья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у одного из домов на улице Чернышевского. Предварительно, подросток 2011 года рождения убирал территорию двора. В это время пьяный житель дома с балкона своей квартиры на 4-м этаже выстрелил в сторону мальчика. В результате подросток получил травмы.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. Пневматическое оружие у него изъяли.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сотрудники полиции задержали двух мужчин после стрельбы в Ростове-на-Дону. Между ними случился конфликт около одного из увеселительных заведений, который затем перерос в драку с применением оружия.

Из-за случившегося пострадали два человека. Кроме того, правоохранители изъяли травматический пистолет.

Читайте также


происшествия

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика