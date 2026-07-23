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23 июля, 15:41

Политика

Мирных жителей выводят из Константиновки

Фото: ТАСС/AP/Nariman El-Mofty

Мирных жителей поэтапно выводят из Константиновки, им оказывается любая помощь. Об этом заявил заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Устье.

Военный отметил, что ведется активная работа в данном направлении. Он добавил, что гражданское население обеспечивают провизией.

"Оказываем им любую помощь и содействие для того, чтобы они благополучно добрались", – приводит пресс-служба Минобороны РФ слова бойца.

О полном освобождении Константиновки в ДНР стало известно 3 июля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, до проведения операции город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки. В поздравительной телеграмме он подчеркнул мужество и решимость бойцов, благодаря которым им удалось успешно отразить атаки противника.

ВС РФ эвакуируют мирных жителей Константиновки в безопасные районы ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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