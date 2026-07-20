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20 июля, 07:59

Политика

Бойцы ФСБ уничтожили 10 боевиков ВСУ на окраине Константиновки

Фото: depositphotos/Grigorenko

Бойцы Донецкого управления ФСБ ликвидировали на окраине Константиновки три пункта дислокации диверсантов и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Речь идет о служащих в антитеррористическом подразделении "Горыныч", которые "ведут" охоту на украинских диверсантов. Всего они уничтожили 10 боевиков противника.

Немногим ранее вблизи Константиновки были нанесены удары по объектам противника. В операции участвовали военнослужащие Южной группировки.

В частности, в Алексеево-Дружковке они поразили два пункта управления беспилотниками, которые препятствовали продвижению российских штурмовых отрядов. Цели были поражены после воздушной разведки и ударов 17-й артиллерийской бригады.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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