Юрист Матюшенков: за кличку питомца в честь нациста можно лишиться свободы

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Кличка домашнего животного, совпадающая с именем нацистского преступника, при определенных обстоятельствах может стать поводом для уголовного преследования. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 5 лет лишения свободы, рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, сама по себе кличка питомца не является нарушением закона. Однако ситуация меняется, если владелец публично использует такую кличку, сопровождая это одобрением идеологии нацизма, восхвалением личности преступника, оправданием его действий или демонстрацией нацистской символики. В таком случае действия могут быть квалифицированы как пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики.

За это предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения либо обязательные работы на срок до 100 часов.

При этом, если владелец просто назвал питомца именем нацистского преступника без дополнительных действий, состава правонарушения не возникает, продолжил эксперт. Однако при наличии перечисленных обстоятельств вопрос переходит в уголовную плоскость.

В частности, при более серьезных обстоятельствах может наступить уголовная ответственность по части 1 статьи 354.1 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же преступление совершено с использованием интернета, наказание ужесточается – вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил россиян о штрафах за несоблюдение правил перевозки животных в автомобиле. В частности, запрещено держать питомца на руках во время движения. Также недопустимо, чтобы животное находилось на передней панели или на заднем сиденье без специального удерживающего устройства.