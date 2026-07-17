Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 08:38

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Шеляков: строгий тон поможет правильно проучить питомца за проступок

Эксперт рассказал, как отучить питомца от проступков

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Применение физической силы или шокеров при воспитании домашних животных наносит серьезный урон психике питомца и заставляет его бояться собственного владельца. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам специалиста, оптимальный способ объяснить питомцу его неправильное поведение – использовать спокойный, но строгий тон, и минимизировать жестикуляцию. Такой подход делает процесс воспитания более результативным.

Шеляков пояснил, что животные не понимают человеческую речь, но хорошо улавливают интонацию. Даже если спеть питомцу песню грубым, низким тоном и слегка сдвинуть брови, он поймет, что хозяин недоволен его поведением. С жестами ситуация сложнее: улыбка может быть воспринята как оскал, а сжатый кулак – как сигнал о том, что в нем зажато лакомство. В момент воспитания жестикуляция должна быть сведена к минимуму, подчеркнул врач.

"Животные не понимают нашу речь, но неплохо улавливают интонацию. Вы можете даже спеть ему "В лесу родилась елочка" и сделать это грубым, низким тоном, а еще немного сдвинуть брови, и питомец поймет, что вы недовольны его поведением", – отметил Шеляков.

Кроме того, доктор напомнил о важности своевременной реакции на проступок питомца. Попытка отчитать животное спустя время после произошедшего приводит к формированию неправильной причинно-следственной связи. Если собака стащила котлету со стола, убежала в другую комнату, а хозяин настиг ее там и начал ругать, последнее, что запомнит питомец, – это то, что заходить в эту комнату нельзя. Для правильного воспитания владельцу необходимо реагировать непосредственно в момент нарушения, чтобы животное зафиксировало связь между действием и наказанием.

Ранее россиянам также назвали способы отучить питомца раскапывать огород. Причиной такого вредительства может быть недостаток физической активности. В этом случае есть смысл чаще гулять и играть с питомцем.

Кроме того, можно разложить вокруг грядки или в ее центре корки лимона или апельсина, так как большинство животных не любят запахи цитрусовых.

Читайте также


животныеобщество

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика