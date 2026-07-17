Ветеринар Шеляков: строгий тон поможет правильно проучить питомца за проступок

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Применение физической силы или шокеров при воспитании домашних животных наносит серьезный урон психике питомца и заставляет его бояться собственного владельца. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам специалиста, оптимальный способ объяснить питомцу его неправильное поведение – использовать спокойный, но строгий тон, и минимизировать жестикуляцию. Такой подход делает процесс воспитания более результативным.

Шеляков пояснил, что животные не понимают человеческую речь, но хорошо улавливают интонацию. Даже если спеть питомцу песню грубым, низким тоном и слегка сдвинуть брови, он поймет, что хозяин недоволен его поведением. С жестами ситуация сложнее: улыбка может быть воспринята как оскал, а сжатый кулак – как сигнал о том, что в нем зажато лакомство. В момент воспитания жестикуляция должна быть сведена к минимуму, подчеркнул врач.

"Животные не понимают нашу речь, но неплохо улавливают интонацию. Вы можете даже спеть ему "В лесу родилась елочка" и сделать это грубым, низким тоном, а еще немного сдвинуть брови, и питомец поймет, что вы недовольны его поведением", – отметил Шеляков.

Кроме того, доктор напомнил о важности своевременной реакции на проступок питомца. Попытка отчитать животное спустя время после произошедшего приводит к формированию неправильной причинно-следственной связи. Если собака стащила котлету со стола, убежала в другую комнату, а хозяин настиг ее там и начал ругать, последнее, что запомнит питомец, – это то, что заходить в эту комнату нельзя. Для правильного воспитания владельцу необходимо реагировать непосредственно в момент нарушения, чтобы животное зафиксировало связь между действием и наказанием.

Ранее россиянам также назвали способы отучить питомца раскапывать огород. Причиной такого вредительства может быть недостаток физической активности. В этом случае есть смысл чаще гулять и играть с питомцем.

Кроме того, можно разложить вокруг грядки или в ее центре корки лимона или апельсина, так как большинство животных не любят запахи цитрусовых.