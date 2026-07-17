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17 июля, 10:27

Общество

Жена военного, спасшего девочку в Константиновке, планирует взять ее под опеку

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Жена военнослужащего, принимавшего участие в спасении десятилетней Софии при освобождении Константиновки, намерена оформить над девочкой опеку. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель региональных органов опеки.

"Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки", – рассказал собеседник агентства.

Сейчас с Софией продолжают работать специалисты, ее состояние оценивается как стабильное.

Российские военные эвакуировали девочку из Константиновки, где она осталась без попечения родителей. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что мать Софии умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом. Омбудсмен взяла на контроль оказание помощи пострадавшей.

Константиновка была полностью освобождена 3 июля. Взятие данного населенного пункта стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

После этого Россия предложила Украине временно прекратить обстрел города, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных.

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