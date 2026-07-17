Посол РФ Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты

Фото: МАХ/"Настоящий Гладков"

Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты абхазскому президенту Бадре Гунбе. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы кабинета министров республики Мадина Бганба.

В пресс-службе главы республики рассказали, что Гунба, в свою очередь, поздравил Гладкова со вступлением в должность посла. Президент Абхазии выразил уверенность, что знания, опыт и глубокое понимание современных международных процессов посла будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений Москвы и Сухума.

Гунба также поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии Абхазии.

"В своем ответном слове посол подтвердил неизменность курса РФ на оказание всемерного содействия Абхазии в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства", – говорится в сообщении пресс-службы.

В мае Гладков решил уйти с поста губернатора Белгородской области. Его отставку принял президент России, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Шуваев.

Гладков поблагодарил всех тех, с кем работал в рамках своей должности, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать большое количество проблем. Спустя время он получил орден Александра Невского.

В конце июня Путин подписал указ о назначении Гладкова послом в Абхазии. На этой должности он сменил Михаила Шургалина, который ранее был диппредставителем республики.

