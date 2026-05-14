14 мая, 08:26

Гладков поблагодарил всех, с кем работал на посту губернатора Белгородской области

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Экс-глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность всем, с кем он работал на посту губернатора региона, сообщает News.ru со ссылкой на его публикацию в MAX.

"Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю", – заявил Гладков.

По его словам, именно эта поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем.

Особые слова благодарности экс-губернатор выразил Владимиру Путину. Он поблагодарил президента за постоянное внимание, помощь и поддержку. Гладков отметил, что принятые решения способствовали не только развитию региона, но и продолжают помогать области достойно проходить испытания, учитывая крайне сложную оперативную обстановку.

13 мая Путин принял отставку Гладкова. Уточнялось, что он покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области был назначен Александр Шуваев. Российский лидер уже провел с ним встречу в Кремле.

