Эксперт Сафонов: необходимо развивать и высшее, и среднее профессиональное образование

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В России необходимо одновременно развивать и высшее образование, и систему подготовки квалифицированных рабочих кадров. Об этом радио КП заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так эксперт прокомментировал заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о том, что в стране наблюдается избыток специалистов с высшим образованием, в связи с чем необходим более разумный баланс между вузами и системой среднего профессионального образования.

"Научная школа создается десятилетиями. Разрушить достаточно легко, но восстановить ее потом будет сложно. Поэтому, если мы будем неосторожно подходить к этому вопросу, мы столкнемся с такой проблемой, как нехватка рабочих со средней квалификацией. То же самое с инженерией, экономической школой, юриспруденцией", – сказал профессор.

Он уточнил, что современные рабочие профессии чаще требуют не физического труда в традиционном понимании, а навыков управления сложным оборудованием и роботизированными системами.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026–2030 годах. В рамках этой системы базовое высшее образование продолжается от 4 до 6 лет, специализированное образование, то есть магистратура, – от 1 года до 3 лет, профессиональным же уровнем становится аспирантура.