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19 июня, 15:43

Общество

В России утвердили правила "пилота" по реформе уровней образования до 2030 года

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы, которые утверждают правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026–2030 годах, сообщили в пресс-службе кабмина.

Данный проект реализуется с 2023 года, в нем принимают участие Балтийский федеральный университет имени Канта и Московский авиационный институт (МАИ), а также Московский институт стали и сплавов (МИСиС), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках этой системы базовое высшее образование продолжается от четырех до шести лет, специализированное образование, то есть магистратура, занимает от одного до трех лет в зависимости от профиля, а профессиональным уровнем становится аспирантура.

В 2026–2030 годах к проекту присоединятся Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Московский городской педуниверситет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Медицинский университет имени Пирогова, а также Российский университет транспорта (МИИТ), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский госагроуниверситет, Тюменский госуниверситет, Уральский федеральный университет (УрФУ) имени Ельцина и Южный федеральный университет.

Ранее в Госдуме выдвинули инициативу установить новые правила приема в магистратуру. Предлагается закрепить в федеральных образовательных стандартах требования к соответствию профилей подготовки: обучаться на магистерских программах смогут лишь те студенты, которые ранее получили образование по соответствующему направлению бакалавриата.

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