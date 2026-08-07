Выставка гладиолусов пройдет в "Аптекарском огороде" с 13 по 15 августа

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Жители и гости Москвы смогут посетить выставку современных сортов гладиолусов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в период с 13 по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозицию представит Московский клуб гладиолусоводов. На ней покажут лучшие образцы отечественной и иностранной селекции, в том числе и недавно выведенные сорта. Все они выращены на участках членов клуба в Подмосковье и других регионах. Экспозиция должна особенно понравиться садоводам и специалистам.

Посетители увидят гладиолусы самых разных цветов: белые, красные, розовые, а также голубые, коричневые и черные. Можно будет найти и растения с гофрированными и бахромчатыми лепестками, узорами и переливами цвета. Кроме того, там продемонстрируют как совсем небольшие виды, так и гигантские.

Отдельно будут представлены и новые виды, которым пока даже не дали названий. Помимо этого, выставку будут сопровождать песни о гладиолусах.

Вместе с тем до осени в "Аптекарском огороде" открыта выставка природных каменных скульптур. Все камни специалисты отбирают вручную по форме, фактуре и "характеру". У них нет одного смысла, они являются объектами для созерцания.

