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07 августа, 15:40

Политика

Путин провел совещание с Совбезом по вопросу защиты инфраструктуры

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин созвал Совбез РФ для обсуждения мер защиты инфраструктуры от террористической опасности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рамках совещания с докладом выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Кроме того, на обсуждении были зампред кабинета министров Александр Новак, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, глава Минобороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Сергей Шойгу.

Ранее Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от БПЛА при ремонте и содержании автомобильных дорог. Необходимость изменений в ведомстве объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам дронов, что создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения.

В конце декабря Путин подписал указ, согласно которому в 2026 году находящиеся в резерве военнослужащие будут направлены на специальные сборы для защиты критически важных объектов.

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