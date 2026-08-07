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07 августа, 15:48

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CBS: более 50 разлагающихся тел найдены в похоронном бюро в Чикаго

Более 50 разлагающихся тел найдены в похоронном бюро в Чикаго

Фото: 123RF.com/breizhatao

Более 50 разлагающихся тел обнаружены в похоронном бюро в районе Фар-Ист-Сайд в Чикаго. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, тела не охлаждались, а в помещении находились грызуны. Такие условия привели к разложению тканей и размножению личинок. В офисе судмедэкспертизы округа Кук заявили, что следователи до сих пор оценивают состояние тел и ищут документы, чтобы установить их принадлежность. Это может занять несколько дней.

Руководство похоронного бюро подозревается в ненадлежащем хранении останков. Владельцы не ответили на запросы журналистов.

Ранее в американском морге нашли 20 разлагающихся тел. Во время проверки здания инспекторы заметили странную дверь, прикрытую картонным стендом. Проверяющие почувствовали запах разложения и зашли внутрь, где увидели останки.

Некоторые тела ждали кремации около 15 лет. В ходе расследования выяснилось, что морг выдавал родственникам погибших фальшивый прах.

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