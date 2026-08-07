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07 августа, 15:59

Общество

Семья мальчика, отравившегося в детсаду в ТиНАО бытовой химией, отсудила 4,7 млн рублей

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Семья 6-летнего мальчика, который в 2023 году отравился бытовой химией в детском саду в Щербинке, взыскала с учреждения 4,7 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщила РИА Новости представитель истцов Анастасия Стрелкова.

Инцидент произошел 31 марта 2023 года. Няня оставила жидкость для посудомоечной машины на столе в кружке, из которой дети привыкли пить воду. Один из воспитанников выпил средство и получил химические ожоги рта, пищевода и желудка, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Было установлено, что воспитатель не проконтролировала выполнение няней уборки и мытья посуды, а няня нарушила условия хранения химической жидкости.

Щербинский районный суд 21 февраля 2025 года признал обеих виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Воспитатель получила штраф с лишением права заниматься воспитательной деятельностью с дошкольниками на 1 год, няня – 3 года лишения свободы условно со штрафом и запретом на воспитательную работу с детьми на 3 года. Воспитатель вину отрицала, няня признала частично. Мосгорсуд в августе прошлого года оставил приговор в силе.

Изначально семья подала иск к школе и городскому департаменту образования, требуя солидарно взыскать около 32,85 миллиона рублей. Как уточнила Стрелкова, решение об обжаловании будет принято после получения текста апелляционного определения на руки.

В итоге по решению Мещанского районного суда в пользу пострадавшего ребенка взыскано 3 миллиона рублей, каждому из родителей – по 700 тысяч рублей, бабушке – 300 тысяч рублей. Требования удовлетворены к школе, в структуру которой входит детский сад. Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Ранее в Норильске госпитализировали 4-летнего мальчика с признаками отравления. Полицейские выяснили, что его 8-летний брат во время игры сделал смесь из бытовой химии, чтобы посмотреть на реакцию, а через некоторое время раствор выпил младший ребенок. Правоохранители добавили, что раньше семья не находилась под контролем у органов внутренних дел.

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