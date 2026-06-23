Врач Полуэктов: сонливость без причин в течение месяца может говорить о нарколепсии

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Постоянная беспричинная сонливость более месяца и эпизоды провалов в сон могут сигнализировать о нарколепсии. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Ранее невролог-сомнолог Ксения Доронина рассказала, что россияне стали чаще обращаться к врачам с подозрением на нарколепсию. Это заболевание, при котором человек может внезапно уснуть посреди разговора, рабочего дня или даже за рулем.

Полуэктов отметил, что данная неврологическая патология является очень редкой. Ее распространенность составляет 20 случаев на 100 тысяч населения.





Михаил Полуэктов врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета При этом сама по себе нарколепсия не способствует развитию каких-то других заболеваний и не сокращает продолжительность жизни. Однако она сильно снижает ее качество и может быть смертельно опасна как для самого человека, так и для окружающих.

При этом сказать, кто находится в зоне риска заболевания, невозможно. Нарколепсия не передается по наследству, и профилактических мер по ее предотвращению пока нет, подчеркнул эксперт.

"Cчитается, что развитие данного недуга связано с определенной аутоиммунной реакцией против клеток своего же мозга. Процесс запускается совершенно неспецифическими факторами: простудой, вакцинацией, а иногда и вовсе неизвестно чем. Ученые пока до конца не разобрались в этом механизме", – отметил сомнолог.

Однако нарколепсия сегодня достаточно легко диагностируется. Существует исследование, которое на 100 процентов определяет, есть патология или нет: у пациентов с данной проблемой фаза быстрого сна наступает гораздо быстрее, чем обычно, пояснил Полуэктов.





Михаил Полуэктов врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета В свою очередь, не надо бить тревогу и считать себя больным, если днем очень хочется спать. Жители больших городов особенно часто испытывают такое состояние, поскольку жертвуют ночным отдыхом ради развлечений и работы.

Если же сонливость наблюдается постоянно, каждый день в течение месяца и без особых на то причин в виде недосыпа и стресса, тогда важно обратиться за консультацией к неврологу. При подтвержденном диагнозе больному назначат пожизненный прием поддерживающих препаратов, подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что у пожилых особенно часто сонливость возникает на фоне атеросклероза. Мозг испытывает кислородное голодание из-за того, что бляшки закрывают просвет артерий, в результате чего человек не чувствует себя достаточно бодрым.