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22 июня, 16:20

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Сомнолог Доронина: в России выросло число обращений с подозрением на нарколепсию

Россияне стали чаще засыпать посреди рабочего дня

Фото: depositphotos/gstockstudio​

Россияне стали чаще обращаться к врачам с подозрением на нарколепсию – редкое хроническое нарушение сна, при котором человек может внезапно уснуть посреди разговора, рабочего дня или даже за рулем. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT ПРОВЕРКА рассказала невролог-сомнолог Ксения Доронина.

По словам специалиста, нарколепсия связана с дефицитом орексина – вещества, которое помогает мозгу поддерживать состояние бодрствования. Из-за этого человека мучает сильная дневная сонливость. У некоторых пациентов также наблюдается внезапная мышечная слабость во время смеха, испуга или других сильных эмоций. Человек может выронить предмет из рук, потерять равновесие или упасть.

Чаще всего заболевание возникает из-за сбоя в работе иммунной системы, которая начинает атаковать клетки мозга, вырабатывающие орексин. Спровоцировать этот процесс могут инфекции, сильный стресс или травмы.

Как отметила Доронина, нарколепсия встречается редко – у 2–10 человек на 10 тысяч населения. Однако число обращений с подозрением на этот диагноз растет. По оценкам специалистов, в 2025 году их количество увеличилось примерно на 75%. Это связано с тем, что люди стали внимательнее относиться к качеству сна, а диагностика нарушений сна стала доступнее в крупных городах.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что недостаток сна увеличивает вероятность развития сахарного диабета у человека. По ее словам, лучше спать от 7 часов 18 минут, однако не более 9 часов. Также важно ложиться и вставать в одно время, проветривать спальню, отказываться от кофеина и алкоголя во второй половине дня.

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