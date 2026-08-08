Движение ограничат на улицах Москвы из-за триатлона 8 и 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 8 и 9 августа временно ограничат движение на десятках улиц из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Перекрытия затронут северо-запад, запад и центр столицы, сообщили в городских службах.

Основные ограничения начнут действовать утром 8 августа. С 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участкам улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы, а также по Карамышевскому мосту. До 15:30 движение ограничат на Крылатской улице и боковом проезде в районе Гребного канала.

С 07:00 до 12:00 перекроют движение в сторону центра по проспекту Маршала Жукова, улице Мневники и Звенигородскому шоссе. До 12:30 ограничения затронут улицу 1905 года и ряд набережных – Краснопресненскую, Смоленскую и Ростовскую.

Кроме того, до 23:30 ограничения будут действовать на участках улиц Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных. С 07:30 до 11:00 перекроют Бородинский и Крымский мосты, Смоленскую улицу, Смоленскую-Сенную площадь, Смоленский и Зубовский бульвары, а также Крымский проезд.

В течение дня ограничения также будут действовать на набережных в центре и на юго-востоке Москвы. В частности, с 07:45 до 20:00 движение закроют по Малому Устьинскому и Астаховскому мостам, а также ряду прилегающих набережных и улиц. До 23:00 ограничения сохранятся на участках Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой и других набережных.

С 11:00 до 13:00 перекроют Саввинскую и Новодевичью набережные. На Госпитальном мосту до 20:00 движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

9 августа ограничения будут значительно короче: с 07:00 до 20:30 движение закроют на участке Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мневники. На всех участках временных ограничений до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют на нескольких улицах в районе спорткомплекса "Лужники" 9 августа с 15:00 до окончания концерта. Ограничения затронут Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова и Трубецкую, а также съезд с Хамовнического Вала на Доватора (с 08:00). Парковка на этих участках будет запрещена с 00:01 до окончания мероприятия.