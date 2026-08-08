Силы ПВО сбили утром 83 украинских БПЛА над Россией

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили за утро 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Кроме того, армия России в ночь на 8 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве.

Под удар попал склад горючего "Киев-3", принадлежащий ООО "Грандтерминал". Через этот терминал проходили поставки нефтепродуктов для нужд украинских войск.

Ранее ВС РФ поразили в Киеве предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. Одной из целей стал агрегатно-детальный завод "Радиоизмеритель", производящий компоненты для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2".

