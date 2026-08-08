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08 августа, 11:12

Шоу-бизнес

Максим Галкин включил блюда русской кухни в райдер

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/044 (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) включил блюда русской кухни в райдер для зарубежных выступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Среди требований артиста – пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезка из говяжьего языка, ягодный морс, а также хрен и горчица. Помимо этого, в гримерной должны быть печенье курабье, мясная, сырная и фруктовая тарелки, горячие блюда и бутылка белого полусухого вина.

Также организаторы должны предоставить стайлер Dyson Airwrap, медицинские маски, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания.

Для Галкина и его команды из четырех человек предусмотрены два билета первого класса и два экономкласса. В аэропорту их должны встречать сотрудники службы безопасности и носильщики, а трансфер до гостиницы организовать на автомобиле представительского класса.

Артисту и его коллективу требуется пятизвездочная гостиница, обозначенная в райдере как "лучшая в городе". Кроме того, организаторы должны выплачивать каждому члену команды суточные в размере 1000 долларов или евро. В случае несоблюдения требований Галкин вправе отказаться от выступления.

Ранее брат артиста Дмитрий Галкин инициировал судебное разбирательство против портала Life.ru. Истец требует защиты чести, достоинства и деловой репутации, оспаривая достоверность фактов, приведенных в материале о состоянии его оборонного бизнеса. Предварительное заседание по данному делу запланировано на 20 ноября.

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