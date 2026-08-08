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08 августа, 13:54

Город

"Летфест" пройдет в парке искусств "Музеон" 22 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Aестиваль самодельных летательных аппаратов "Летфест" пройдет в парке искусств "Музеон" 22 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главная идея фестиваля – доказать, что конструкции, собранные своими руками из подручных материалов, способны летать. Для этого над акваторией Москвы-реки установят специально спроектированную шестиметровую рампу. С нее команды будут разгонять свои аппараты и отправлять их в полет над водой.

Соревнования пройдут в трех номинациях: "Расстояние полета" – чей аппарат улетит дальше от края пирса, "Креативность" – за самую оригинальную конструкцию и нестандартный подход к аэродинамике, а также "Шоу-талант" – за лучшее представление аппарата.

Капитанами команд станут известные спортсмены и деятели культуры. Среди них актер театра и кино Иван Янковский, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова и Алексей Ягудин, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян и чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков. Также участие примут команды известных радиостанций и телеканалов.

Победителей определят в трех номинациях, они получат ценные призы, связанные с полетами. Кроме запусков, зрителей ждут выступления артистов. Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что Кубок мэра Москвы по гольфу пройдет 21 и 22 августа. Соревнования примет поле гольф-клуба "Москоу кантри клаб" в подмосковном Красногорске по адресу улица Международная, дом 1. 21 августа на поле выйдут гольфисты 2008–2016 годов рождения с точным гандикапом 36,0 и ниже. Формат игры – строук плей без учета гандикапа.

Фестиваль "Вкусы России" пройдет на ВДНХ с 13 по 23 августа

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