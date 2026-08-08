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08 августа, 12:35

Происшествия

Пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике детей доставили в РДКБ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двух девочек, пострадавших при атаке украинского беспилотника в Геленджике, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

11-летняя и 16-летняя девочки получили тяжелые минно-взрывные травмы. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Детей доставили в РДКБ в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Утром 3 августа в Архипо-Осиповке Краснодарского края обломки украинского БПЛА упали на гражданские объекты. Погибли семь человек, еще 58 получили ранения, в том числе 12 детей. 21 пострадавшего госпитализировали, большинство получило минно-взрывные ранения.

Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Первые средства уже поступили на счета.

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