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08 августа, 13:20

Мэр Москвы

Собянин: заказы Москвы для метро обеспечили работой предприятия в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва привлекает предприятия разных регионов к производству оборудования для обновления подвижного состава Замоскворецкой линии метро. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

В частности, системы видеонаблюдения и двери для поездов поставляют из Санкт-Петербурга, климатическое оборудование, световые линии и элементы интерьера и экстерьера – из Тверской области, тяговые двигатели – из Владимирской области.

Предприятие в Демихово Московской области производит редукторы, Ростовская область поставляет цифровые информационные системы, Нижегородская – поручни, а Татарстан – пассажирские кресла и кресла машиниста.

Собянин отметил, что крупные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки, стимулируют создание новых мощностей и разработку технологий. По его словам, программа модернизации метро также помогает сохранять рабочие места в транспортном машиностроении.

В 2026–2027 годах город ожидает поставку 700 вагонов, которые должны завершить обновление зеленой ветки и выйти на Рублево-Архангельскую линию. За последние 10 лет московский метрополитен получил более 5 тысяч новых вагонов.

Ранее в столице стартовало строительство двух станций Бирюлевской линии метро – "Липецкой" и "Лебедянской". На обеих площадках уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Также планируется провести благоустройство прилегающих к станциям территорий.

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