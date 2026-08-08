Три человека ранены при атаке БПЛА на грузовик в Белгородской области

Фото: MAX/"Оперштаб Белгородской области"

ВСУ нанесли удар при помощи дрона по грузовому автомобилю на территории предприятия в хуторе Богатый Новооскольского округа Белгородской области. В результате ранения получили трое мужчин. Об этом сообщил региональный оперштаб в МАХ.

"У одного мужчины проникающие ранения брюшной полости – состояние тяжелое. Еще двое получили осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу", – указано в сообщении.

При этом в Шебекинском округе атаки ВСУ привели к повреждению инфраструктурного объекта и двух частных домов, в Яковлевском округе загорелся прицеп грузового автомобиля, в Белгородском – повреждены крыши двух корпусов предприятия, а в Борисовском округе пожар произошел на крыше частного дома.

Кроме того, БПЛА атаковал Грайворонский округ. Он разбил окна, повредил фасад и забор частного дома. Одно здание сгорело.

Ранее украинские БПЛА нанесли удар по Севастополю. В результате повреждения получили 12 многоквартирных и 10 частных домов. Точечные повреждения зафиксировали в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне.

