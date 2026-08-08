Овечкин получил "Серебряную лань" как лучший спортсмен 2025 года

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Капитан и нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин получил премию "Серебряная лань" как лучший спортсмен 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Награду вручили на пресс-конференции после гала-матча Кубка Овечкина на "Арене Мытищи". Церемония вручения премии, учрежденной Федерацией спортивных журналистов России, прошла в июле, однако Овечкин не смог на ней присутствовать. Поэтому президент федерации Дмитрий Тугарин передал ему награду в субботу, 8 августа.

Среди других лауреатов премии – велосипедистка Яна Бурлакова, фехтовальщица Яна Егорян, дзюдоист Матвей Каниковский, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова, параатлетка Дарья Лукьяненко, футболист "Краснодара" Джон Кордоба, теннисистка Вероника Кудерметова и гимнастка Ангелина Мельникова.

Ранее Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, подписной бонус – 3,25 миллиона, еще 4,75 миллиона он получит за количество проведенных игр.

Овечкин выступает за клуб с сезона-2005/2006, за это время трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз – лучшим снайпером, а в 2018 году привел "Вашингтон" к единственному в истории клуба Кубку Стэнли.