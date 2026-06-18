Александр Овечкин снялся в финальной серии нового сезона "Беспринципных"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский хоккеист Александр Овечкин сыграл эпизодическую роль в последней серии пятого сезона сериала "Беспринципные", который был снят компанией "Медиаслово". Об этом заявили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Заключительная серия вышла 18 июня. В этом выпуске собеседником Славика, роль которого играет актер Павел Деревянко, оказался Овечкин. При этом главный герой постоянно пытается завлечь своими историями самых разных знаменитостей.

Премьера нового сезона состоялась 30 апреля. По сюжету привычный образ жизни людей, проживающих на Патриарших прудах, меняется после появления героев спин-оффа "Беспринципные в Питере".

В новом сезоне, помимо Деревянко, вновь появилась актриса Кристина Бабушкина, а также артистки Анна Слю, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Ирина Пегова. Помимо этого, к своим ролям вернулись актеры Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Игорь Верник и другие.

Впервые приняли участие в проекте актрисы Ольга Дибцева, Алена Хмельницкая, Зоя Фуць, Екатерина Кабак, а также артисты Лео Канделаки, Александр Мизев и Михаил Гребенщиков.

Режиссерами проекта стали Заур Засеев и Тина Баркалая. Сценарий составили Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко и Юлия Абрамчик.

Ранее в Москве завершился съемочный процесс новогоднего фильма "Елки-13". Комедия выйдет в российский прокат в декабре. Новая часть франшизы расскажет о судьбах людей, переплетенных с помощью новогодней магии.

В одной из новелл все будет происходить в студенческом общежитии Томска. Молодые люди окажутся втянутыми в череду недоразумений, которые связаны с тайным подарком. В актерский состав "Елок-13" вошли Федор Добронравов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Полина Гухман и другие.

