"Елки-13" закончили снимать в Москве

Фото: кадр из фильма "Елки-13"; режиссеры – Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Юрий Коробейников; производство – "Базелевс Продакшн", "Тумач Продакшн"

Съемочный процесс новогоднего фильма "Елки-13" завершился в Москве. Комедия выйдет в российский прокат в декабре, заявили в пресс-службе "НМГ Кинопрокат".

Новая часть франшизы расскажет о судьбах людей, переплетенных с помощью новогодней магии. В одной из новелл все будет происходить в студенческом общежитии Томска. Молодые люди окажутся втянутыми в череду недоразумений, которые связаны с тайным подарком. В этой истории найдется место также ревности и признаниям.

Другой эпизод посвящен девочке Даше. Она в свой десятилетний юбилей осталась без гостей. Однако благодаря ее искреннему видео тысячи незнакомых людей придут ей помочь.

В актерский состав "Елок-13" вошли Федор Добронравов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Полина Гухман и другие. Режиссерами выступили Жора Крыжовников, Антон Федотов, Ольга Долматовская, Юрий Коробейников.

Над проектом работают кинокомпании Bazelevs, Toomuch Production, Первый канал и дистрибьютор "НМГ Кинопрокат".

Ранее стало известно, что экранизацию получит советский мультфильм "Жил-был пес". Главную роль в фильме исполнит актер Павел Прилучный. Также в картине можно будет увидеть Никиту Кологривого, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко.

