Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 14:49

Культура

"Елки-13" закончили снимать в Москве

Фото: кадр из фильма "Елки-13"; режиссеры – Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Юрий Коробейников; производство – "Базелевс Продакшн", "Тумач Продакшн"

Съемочный процесс новогоднего фильма "Елки-13" завершился в Москве. Комедия выйдет в российский прокат в декабре, заявили в пресс-службе "НМГ Кинопрокат".

Новая часть франшизы расскажет о судьбах людей, переплетенных с помощью новогодней магии. В одной из новелл все будет происходить в студенческом общежитии Томска. Молодые люди окажутся втянутыми в череду недоразумений, которые связаны с тайным подарком. В этой истории найдется место также ревности и признаниям.

Другой эпизод посвящен девочке Даше. Она в свой десятилетний юбилей осталась без гостей. Однако благодаря ее искреннему видео тысячи незнакомых людей придут ей помочь.

В актерский состав "Елок-13" вошли Федор Добронравов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Полина Гухман и другие. Режиссерами выступили Жора Крыжовников, Антон Федотов, Ольга Долматовская, Юрий Коробейников.

Над проектом работают кинокомпании Bazelevs, Toomuch Production, Первый канал и дистрибьютор "НМГ Кинопрокат".

Ранее стало известно, что экранизацию получит советский мультфильм "Жил-был пес". Главную роль в фильме исполнит актер Павел Прилучный. Также в картине можно будет увидеть Никиту Кологривого, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко.

Кинотеатры под открытым небом появились на территориях 10 зеленых зон в Москве

Читайте также


культуракино

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика