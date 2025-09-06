Вернувшийся из армии Калюжный приступил к съемкам боевика в Шанхае

Вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный приступил к съемкам сиквела "Красного шелка" в Китае. Продолжение фильма получило название "Черный шелк", в нем также снимутся Милош Бикович и Максим Матвеев. Подробности проекта – в материале Москвы 24.

Местный колорит и чай

Создатели российско-китайского блокбастера "Черный шелк" приступили к съемкам в Китае, чтобы максимально точно воссоздать на экране атмосферу Шанхая 1930-х, сообщил сайт холдинга "Национальная Медиа Группа". По сюжету боевика именно сюда доставят таинственный груз под кодовым названием "Черный шелк". Он будет объектом охоты для агентов спецслужб разных стран. Главные герои окажутся в ловушках на дирижабле и пассажирском лайнере, окруженные японскими разведчиками, которым они должны будут противостоять в экстремальных условиях, когда за бортом только небо и океан.

Режиссером проекта стал Андрей Волгин, сценарий написала Мария Нефедова: оба были в числе создателей "Красного шелка". Кроме того, в новом фильме к своим ролям вернулись Милош Бикович и Глеб Калюжный, который в конце мая вернулся из армии, а также китайская актриса Чжэн Ханьи. Помимо этого, к касту присоединились Максим Матвеев, Александар Радойичич, Майя Гитер и дочь актеров Гоши Куценко и Марии Порошиной – Полина Куценко.

Андрей Волгин отметил, что важным моментом станет воссоздание местного китайского колорита. По словам режиссера, особое внимание уделено деталям, и образ города будет проработан в мельчайших подробностях.

"Над визуальным обликом фильма работает большая международная команда – художники-постановщики, специалисты по костюмам, исторические консультанты. Мы изучили огромное количество архивных фотографий, хронику, рекламные плакаты того времени, старые карты Шанхая. <...> Очень многое строится именно на деталях: вывесках, фактуре улиц, тканях, транспорте, освещении. Мы хотим, чтобы зритель, незнакомый с городом, смог погрузиться в этот мир", – отметил Волгин.

Максим Матвеев признался, что заинтригован работой в международном проекте, которая, помимо прочего, дает возможность для культурного обмена между представителями разных государств.





Максим Матвеев актер Соприкосновение с новой страной, новой культурой и ее особенностями! <...> Ритуалы перед началом работы, масштаб и качество декораций, слаженность и профессионализм съемочной группы со стороны Китая, местный колорит, чай, красота архитектуры и богатая история – все это стало частью уникального опыта.

В свою очередь, Милош Бикович заявил, что вторая часть "Красного шелка" выйдет на новый уровень, а также раскрыл, на чьей стороне окажется герой Матвеева.

"Черный шелк" будет еще масштабнее, еще стильнее, еще динамичнее, чем "Красный". <...> В этой части опять столкнутся иностранные разведки, а у моего персонажа Гарина появится напарник – легендарный агент Рихард Зорге, которого играет замечательный актер Максим Матвеев", – отметил Милош.

Премьера фильма "Черный шелк" запланирована на 31 марта 2027 года.

"Главный актер-мужчина очень красив"

Фото: кадр из фильма "Красный шелк"; режиссер – Андрей Волгин; производство – Национальная Медиа Группа

Российско-китайский боевик "Красный шелк" вышел на экраны в феврале 2025-го. Главные роли исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и Чжэн Ханьи. Также в проекте приняли участие Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков и другие.

Фильм рассказал о вымышленной советско-китайской операции: действие картины развернулось в 1927 году в транссибирском экспрессе. Среди обычных пассажиров скрывались иностранные агенты и советские разведчики, которые пытались найти провозимые через всю страну документы. Бумаги должны были определить будущее СССР и Китая.



Фото: кадр из фильма "Красный шелк"; режиссер – Андрей Волгин; производство – Национальная Медиа Группа

По данным СМИ, на производство боевика было затрачено 785 миллионов рублей, а общие сборы составили около 825 миллионов. При этом картина стала самой кассовой российской лентой за рубежом: помимо России, она вышла в прокат в Китае и собрала 1,8 миллиона долларов (примерно 135 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Многие китайские зрители признались журналистам, что пришли посмотреть картину, потому что их заинтересовал результат сотрудничества КНР с Россией, а также интернациональный актерский состав, сообщает газета "Известия".

"Анна (главная героиня Анна Волкова в исполнении Елены Подкаминской. – Прим. ред.) сыграла очень хорошо, а главный актер-мужчина очень красив. Иностранцы такие красивые", – отметила одна из зрительниц.

Российская публика, по данным СМИ, отметила не только актерский состав, но и захватывающий сюжет, экшн-сцены и неожиданные сценарные повороты.

