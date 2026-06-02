Звезда "Эйфории" Алекса Деми рассказала о планах после финального сезона сериала

Сериал "Эйфория" завершился на третьем сезоне, рассказал создатель, сценарист и режиссер шоу Сэм Левинсон. Чем закончился один из самых обсуждаемых проектов от HBO, читайте в материале Москвы 24.

Завершение истории

Фото: legion-media.com/LANDMARK MEDIA

Финальный эпизод третьего сезона сериала "Эйфория" под названием "На Бога уповаем" вышел 31 мая. Создатель, сценарист и режиссер проекта Сэм Левинсон в подкасте Popcast газеты The New York Times заявил, что серия стала точкой в истории, и продолжения не будет.





Сэм Левинсон режиссер Что касается истории, которую мы намеревались рассказать, а это история о зависимости и ее последствиях, то мне кажется, что это конец.

Левинсон заявил, что относится ко всем частям проекта как к финалу, еще в апреле в интервью Deadline.

"Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. <…> Это мой подход", – заявил он.

Сериал "Эйфория", рассказывающий сначала о жизни учеников старшей школы, а затем уже выпускников, выходил на протяжении 7 лет. Студия HBO выпустила первый сезон в летом 2019-го, второй – зимой 2022-го, а эпизоды третьего выходили с 12 апреля по 31 мая 2026 года. Актеры Зендея, Сидни Суини, Алекса Деми, Джейкоб Элорди и Хантер Шафер успели стать мировыми звездами благодаря успеху шоу.

Исполнительница роли Мэдди, актриса Алекса Деми, поделилась своими планами после съемок сериала в интервью The Hollywood Reporter, вышедшем 31 мая. Она заявила, что вопреки слухам в Сети не планирует бросать киноиндустрию после "Эйфории".





Алекса Деми актриса Зная себя, я бы никогда не оставила карьеру. Во мне больше энергии в духе: "Нет, я собираюсь показать тебе, что могу это сделать".

В свою очередь, исполнительница роли Ру, Зендея, заявила в интервью Fandango в конце марта, что после череды громких премьер в 2026 году – "Эйфории", фильма "Вот это драма!", третьей части "Дюны" и "Одиссеи" Кристофера Нолана – возьмет перерыв в карьере. По ее словам, это связано с тем, что она не хочет надоесть зрителям.

Трагичный финал

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон; производство – A24

Третий сезон "Эйфории" начался с продолжения линий главных героев за исключением Кэт, которую играла Барби Феррейра. По данным СМИ, актриса и режиссер не смогли прийти к общему мнению, как развивать персонажа. Также новый сезон прошел без актера Ангуса Клауда, сыгравшего торговца наркотиками Феско: знаменитость умер из-за наркотической зависимости в 2023-м. Однако в финале сезона создатели проекта отдали дань уважения коллеге: Ру увидела его героя во сне.

"Это был способ почтить Ангуса и произнести молитву о будущем", – добавил Левинсон.

С момента финала второго сезона прошло несколько лет. Главные герои стали выпускниками школы и начали строить свою жизнь. Героиня Зендеи превратилась в наркокурьера. Судьба другого главного героя – Нейта в исполнении Джейкоба Элорди – не менее трагична: он станет должником бандитов. Кэсси (Сидни Суини), которая успела стать женой Нейта, и ее подруга Мэдди в финальном сезоне займутся производством контента для платформы контента для взрослых.

При этом сценаристы "убили" некоторых ключевых персонажей сериала, что стало шоком для фанатов. Помимо этого, поклонники раскритиковали слабую сюжетную линию Джулс (Хантер Шафер). По данным прессы, эту героиню считали одной из самых многогранных, но в третьем сезоне она появлялась редко. По мнению некоторых зрителей, причиной плохо раскрытого сюжета стало то, что Левинсон попросту исписался, так как изначально "Эйфория" задумывалась как мини-сериал.

"Первый сезон – вот это было шоу, а все остальное – не более чем бонусный контент", – написал один из пользователей.

Часть поклонников решила, что актеры попросту не могли полноценно участвовать в съемках третьего сезона, так как уже были заняты в других крупных проектах.

