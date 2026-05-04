04 мая, 19:32

Исполнители главных ролей "Дьявол носит Prada" назвали условие для съемок продолжения

Исполнители главных ролей фильма "Дьявол носит Prada" Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант заявили, что готовы приступить к работе над третьей частью только при наличии хорошего сценария, пишут СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Рекордные сборы

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada 2"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Studios

Сиквел "Дьявол носит Prada" вышел в мировой прокат 1 мая, премьера продолжения состоялась ровно через 20 лет после появления первой части. К своим ролям вернулись Мерил Стрип (главный редактор Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (экс-помощница главреда Энди Сакс), Стэнли Туччи (арт-директор Найджел Киплинг) и Эмили Блант (ассистентка Пристли Эмили Чарлтон). Режиссером фильма выступил Дэвид Фрэнкел.

За несколько дней фильм о закулисье работы модного издания "Подиум" успел собрать в прокате более 233 миллионов долларов, превысив сборы оригинала в премьерные выходные, сообщили СМИ.

Сразу после успешного старта появились первые сообщения о возможной съемке третьей части. В интервью изданию People Стрип, Блант и Хэтэуэй заявили, что готовы вернуться к процессу еще раз при условии удачного сценария.

"И тогда все скажут "да". Это должны быть четыре основных игрока", – отметила Энн, имея в виду актера Стэнли Туччи.

При этом картина получила смешанные отзывы, как от критиков, так и от зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм удостоился 78% свежести. Большинство пользователей посчитали продолжение истории интересным.

"Отличный сюжет, и актеры не разочаровали", "отличное продолжение первой части, а еще мне очень понравились приглашённые знаменитости!", "мне нравится, когда продолжение может иметь свою собственную историю, но при этом идеально отсылать к первой части", – написали поклонники фильма.

Недовольные новой частью отметили, что фильм оказался переполнен модными брендами и неуместными современными треками.

"Откровенная реклама, поглощающая экранное время и прославление образа жизни, основанного на расточительстве и отказе жить без экстравагантной роскоши", "саундтрек местами хорош, но некоторые песни кажутся неуместными. Сцены с одеждой выглядят неплохо, но они кажутся более поверхностными и менее связанными с сюжетом", – отметили некоторые зрители.

Западная пресса также разделилась во мнениях, оценивая картину. Издание Variety отметило, что создатели сделали сиквел с уважением к оригиналу и его многочисленным поклонникам.

"Он работает как дань первому фильму, воспроизводя его лучшие комедийные и драматические моменты. Мэрил Стрип остается безусловной звездой: даже если ее героиня уже не так пугает, точность, сдержанность и многослойность ее игры вызывают ощущение настоящего мастерства", – отметил автор статьи.

Сайт The Hollywood Reporter указал на сильный актерский состав фильма.

"Фильм ловко переосмысляет центральное трио героинь, помещая их в новые позиции. В целом все четыре главных актера легко вернулись к своим ролям и с удовольствием существуют в мире ленты", – сообщило издание.

При этом сайт The Wrap обвинил создателей фильма в попытке выехать на простом "воссоединении актеров".

"У сиквела нет четкой идеи, поэтому он выглядит как набор знакомых элементов без содержания", – говорится в рецензии.

Издание IndieWire добавило, что сценарий второй части лишь поверхностно затронул актуальные темы вроде кризиса медиа. Некоторые важные аспекты современных реалий, например влияние инфлюенсеров, фильм вовсе проигнорировал, отмечено в рецензии.

Звездный состав

Фото: Getty Images/Gareth Cattermole

Съемки второй части "Дьявол носит Prada" начались в 2025 году в Нью-Йорке. Исполнительница одной из главных ролей Мерил Стрип рассказала прессе в конце марта 2026-го, как ее коллега Энн Хэтэуэй повлияла на работу на съемочной площадке.

Я была поражена внешним видом моделей на подиуме, сказав, что они выглядели не только красивыми и молодыми, но и пугающе худыми. Энн тоже это заметила. Она обратилась напрямую к продюсерам и добилась гарантий, что модели, участвующие в показе мод в фильме, не будут такими худыми. Она молодец!
Мерил Стрип
актриса

По словам Стрип, съемкам часто мешали толпы фанатов и журналистов, которые прибывали к локациям на автобусах. Мерил отметила, что хаос затронул в том числе и рабочий процесс.

"Нам нужны были полицейские заграждения для контроля толпы. Папарацци прыгали перед камерой и устраивали скандалы с членами съемочной группы. Энн сохраняла спокойствие, но я нервничала", – отметила исполнительница роли Миранды Пристли.

Также стало известно, что именно Стрип уговорила певицу Леди Гагу принять участие в съемках и записи саундтреков к ленте. Актриса рассказала, что идея у нее возникла за ужином в лондонском районе Ислингтон, где она была с подругой. Стрип просто позвонила Гаге с предложением, и та сразу согласилась, сообщили СМИ.

"Да. Это была я. Пожалуйста. Не за что. Я позвонила ей из Ислингтона, ужинала с Трейси. И подумала: ну почему бы не попробовать? Просто сказала: "Сделаешь это? Потому что будет очень круто", и она ответила: "Да", – рассказала Мерил.

Кроме Гаги, в ленте появились Люси Лью в роли бывшей жены возлюбленного Эмили, Бенджи Барнса (Джастин Теру). В фильме снялась еще одна звезда – Сидни Суини, но 3-минутную сцену с ее участием, где она сыграла саму себя, вырезали. Причиной стало то, что эпизод не вписался в общую структуру фильма.

