Сын Одри Хепберн высказался о будущей экранизации книги о его матери

Сын голливудской звезды Одри Хепберн Шон Хепберн Феррер рассказал, как его мать могла бы отреагировать на экранизацию книги о ней. Что известно о будущем байопике, посвященном фильму "Завтрак у Тиффани", читайте в материале Москвы 24.

"Морщилась от любого комплимента"

Фото: кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"; режиссер – Блейк Эдвардс; производство – Jurow-Shepherd; legion-media.com/SplashNews.com/Felipe Ramales

Сын легенды Голливуда Одри Хепберн, 65-летний Шон Хепберн Феррер прокомментировал планы экранизировать книгу о его матери. Он отметил, что она, вероятно, смутилась бы, услышав название издания "Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, "Завтрак у Тиффани" и рассвет современной женщины", пишет Daily Mail. Кроме того, наследник актрисы отметил, что она бы с трудом восприняла комплимент в виде посвященной ей кинокартины.

"Я думаю, что моя мать поморщилась бы от фразы "рассвет современной женщины". Но она морщилась от любого комплимента", – сказал он.

Он также отметил выбор Лили Коллинз на роль Одри, добавив, что доверяет создателям проекта. По поводу самой актрисы Шон кратко сказал, что "обожает ее". При этом Хепберн Феррер выразил надежду, что режиссер и его команда останутся верны историческим фактам.

О том, что главную роль в картине о создании знаменитого фильма "Завтрак у Тиффани" сыграет звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, стало известно 24 февраля. Лили подтвердила, что прошла кастинг, разместив пост в социальной сети. Она опубликовала снимок Одри Хепберн в образе Холли Голайтли – героини оскароносной ленты, а также скриншот статьи Deadline.





Лили Коллинз актриса После почти 10 лет работы и всей жизни, наполненной восхищением и обожанием Одри, я наконец-то могу поделиться этим. Я в восторге и не могу выразить словами, что я чувствую.

Кроме того, актриса и ее супруг Чарли Макдауэлл выступят продюсерами проекта.

Однако не все пользователи Сети сочли выбор создателей ленты удачным. Некоторые фанаты Одри Хепберн выразили мнение, что кастинг основывался лишь на внешнем сходстве.

"Серьезно? Не смогли найти кого-то более подходящего? Это как-то неправдоподобно", "одинаковые брови не означают одинаковую душу", "легенда вроде Одри заслуживает большего, чем просто двойника", – отметили пользователи.

Поклонники певицы Арианы Гранде и вовсе заявили, что роль должна была достаться их кумиру. Фанаты певицы в публикациях на платформе X отметили, что Ариана даже подражала культовому стилю Одри на красной ковровой дорожке и выражала желание сыграть ее.

Коллеги Коллинз, напротив, поддержали ее и поздравили с получением роли.

"Клянусь богом, я говорила это с того момента, как мы познакомились", – написала актриса из "Американской семейки" Сара Хайленд.

Также в поддержку Лили высказались в соцсетях актриса Люси Хейл и коллега по сериалу "Эмили в Париже" Эшли Пак.

Фильм о фильме

Фото: кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"; режиссер – Блейк Эдвардс; производство – Jurow-Shepherd

Книга Сэма Уоссона, по которой снимут фильм, посвящена истории создания картины 1961 года "Завтрак у Тиффани", в свое время получившей пять номинаций на премию "Оскар" и выигравшей в двух из них.



Оригинальный фильм снял режиссер Блейк Эдвардс по одноименному роману Трумена Капоте. Лента рассказывает о светской красавице Холли Голайтли, мечтающей о выгодном браке, чья жизнь меняется после появления обаятельного писателя-соседа. В одном из интервью Одри Хепберн говорила, что эта роль была для нее одной из самых значимых и одновременно сложных.



В книге Уоссона идет речь о том, как эксцентричный персонаж по имени Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн оказал влияние на общество, моду и кино. Также в ней представлена первая полная хронология съемок фильма "Завтрак у Тиффани".

Производством новой ленты займутся компании Case Study Films и Imagine Entertainment. Сценарий создаст Алена Смит, известная по сериалу "Дикинсон". Кроме Одри, в фильме будут показаны ключевые фигуры той эпохи – романист, драматург и актер Трумен Капоте, художница по костюмам Эдит Хэд и режиссер Блейк Эдвардс.

Помимо этого, в 2022-м в СМИ появилась информация, что режиссер Лука Гуаданьино снимет биографический фильм об Одри Хепберн. На главную роль тогда утвердили актрису Руни Мару ("Девушка с татуировкой дракона"), она же должна была выступить продюсером ленты.

Однако в 2023-м Гуаданьино рассказал на Лондонском фестивале, что больше не работает над ранее анонсированным байопиком. СМИ сообщили, что проект полностью свернули, но причину не уточняли. К слову, тогда поклонники Хепберн были недовольны выбором Мары на главную роль и предложили назначить Лили Коллинз.