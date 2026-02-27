Армия Пакистана ликвидировала 274 афганских военных

Фото: 123RF.com/sawitreenan88

Армия Пакистана уничтожила 274 афганских военных в ходе столкновений в ночь на 27 февраля. Об этом заявил гендиректор службы общественных связей пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.

"В ходе операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") убито 274 боевика режима талибов. Более 400 человек получили ранения", – приводит его слова РИА Новости.

Чаудри уточнил, что пакистанские вооруженные силы уничтожили 83 пограничных поста со стороны Афганистана и захватили 17. Предварительно, в ходе столкновений было уничтожено 115 танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий.

Как заявили в посольстве России в Кабуле на фоне сложившейся ситуации, данных о том, что россияне могли пострадать из-за боевых действий между Афганистаном и Пакистаном, нет.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях и вблизи границы Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам, а афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь началась открытая война с Афганистаном. Также он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились. Удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего. По его словам, Кремль пристально следит за этой ситуацией.