27 февраля, 17:35

Происшествия

В Москве раскрыто дело об убийстве кассира в пункте обмена валют в 2000 году

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве раскрыто дело об убийстве кассира в 2000 году в пункте обмена валют, который был расположен в торговом павильоне. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 24 января 2000 года на улице Хачатуряна. По данным ведомства, на пункт обмена валют было совершено разбойное нападение, во время которого кассиру выстрелили в голову. Также была похищена крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте.

Сперва преступление не удалось раскрыть, но после изучения материалов дела и отмены прокурором решения о приостановлении расследования была выявлена причастность 48-летнего москвича к произошедшему. Ранее злоумышленник отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в другом столичном районе.

В связи с этим мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Вину он признал. Тогда злоумышленнику было 22 года. Он нуждался в деньгах и имел долги. Его брат работал кассиром в пункте обмена валют, иногда задержанный заменял его на работе. Именно поэтому он был знаком с другим сотрудником.

Кроме того, мужчина знал, что в кассе хранится крупная сумма средств. В связи с этим он договорился о встрече со сменщиком брата, а когда тот открыл ему дверь, злоумышленник выстрелил из пистолета потерпевшему в голову, похитил 13 тысяч долларов и 81 тысячу рублей, а затем скрылся.

Возбужденное по факту случившегося дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее московские следователи раскрыли особо тяжкое преступление, произошедшее 24 года назад на территории одного из столичных заводов. По версии СК, один из мужчин во время распития алкогольных напитков из личной неприязни избил своего знакомого и скрылся. Пострадавший вскоре скончался в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с полицейскими проанализировали материалы дела и повторно допросили свидетелей. В результате им удалось выяснить, что к преступлению причастен 60-летний иностранец. Ему предъявили обвинение. Он дал признательные показания.

происшествиягород

