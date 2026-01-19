В Москве раскрыто дело об убийстве мужчины, совершенном более 25 лет назад

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве установили обстоятельства убийства мужчины, совершенном в ноябре 2000 года в квартире на улице Академика Анохина. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Тогда в жилом доме было найдено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями головы и тела, однако личность преступника на первоначальном этапе установить не удалось.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска проанализировали материалы дела и повторно изучили ранее собранные доказательства. Ключевую роль сыграли современные судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, которая была недоступна на момент совершения убийства.

На полотенце, изъятом с места преступления, эксперты обнаружили генетический материал. Проверка по базам данных позволила установить, что он принадлежит мужчине 1973 года рождения, проживающему в Московском регионе. Во время допроса он признал вину.

С его участием был проведен следственный эксперимент, в ходе которого фигурант подробно воспроизвел и показал следователям обстоятельства совершения преступления.

Ранее следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное 19 декабря 2019 года в ресторане в Москве. Было установлено, что иностранец 1994 года рождения, находясь в нетрезвом виде, избил бейсбольной битой своего знакомого. Он нанес пострадавшему не менее 11 ударов в жизненно важные органы, от чего потерпевший скончался на месте.