Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 16:33

Происшествия

В Москве раскрыто дело об убийстве мужчины, совершенном более 25 лет назад

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве установили обстоятельства убийства мужчины, совершенном в ноябре 2000 года в квартире на улице Академика Анохина. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Тогда в жилом доме было найдено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями головы и тела, однако личность преступника на первоначальном этапе установить не удалось.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска проанализировали материалы дела и повторно изучили ранее собранные доказательства. Ключевую роль сыграли современные судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, которая была недоступна на момент совершения убийства.

На полотенце, изъятом с места преступления, эксперты обнаружили генетический материал. Проверка по базам данных позволила установить, что он принадлежит мужчине 1973 года рождения, проживающему в Московском регионе. Во время допроса он признал вину.

С его участием был проведен следственный эксперимент, в ходе которого фигурант подробно воспроизвел и показал следователям обстоятельства совершения преступления.

Ранее следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное 19 декабря 2019 года в ресторане в Москве. Было установлено, что иностранец 1994 года рождения, находясь в нетрезвом виде, избил бейсбольной битой своего знакомого. Он нанес пострадавшему не менее 11 ударов в жизненно важные органы, от чего потерпевший скончался на месте.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика