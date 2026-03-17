Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На данный момент к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники экстренных служб столицы.

Ночью во вторник, 17 марта, подразделения ПВО уже отразили атаку одного беспилотника на Москву. Всего с вечера понедельника, 16 марта, сбито восемь дронов.

Массированная атака вражеских БПЛА на город началась в субботу, 14 марта. На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.