Журова заявила, что в США хотят полноценного участия России в Олимпиаде-2028

Американские законодатели на встрече с делегацией ГД в Вашингтоне выразили готовность содействовать допуску российских спортсменов на Олимпиаду, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Мы говорили, что Олимпиада будет в Америке, и неправильно было бы, чтобы россияне, не дай Бог, не принимали участия <...> Понятно, что они заинтересованы и очень хотят", – цитирует ее ТАСС.

По словам Журовой, открытие Игр с участием Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в 2028 году стало бы "мощным сигналом миру".

Встреча российских парламентариев с коллегами из США состоялась в четверг, 26 марта. По оценкам участников переговоров, она прошла "замечательно", стороны достигли "хороших результатов".

В частности, российская делегация смогла донести свою позицию до американских законодателей, указывал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

