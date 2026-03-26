Посольство РФ назвало визит депутатов в США шагом к снятию накопившихся "раздражителей"

Визит российских депутатов в США может помочь снизить напряженность в двусторонних отношениях и лучше понять позиции сторон. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что прямой диалог законодателей, несмотря на сложные настроения в американском конгрессе, способен снять накопившиеся "раздражители", в том числе связанные с персональными санкциями, введенными администрацией экс-лидера США Джо Байдена против российских парламентариев.

По оценке посольства, поездка также имеет значение для восстановления межпарламентских контактов и преодоления "токсичного наследия" последних лет.

"(Об этом. – Прим. ред.) президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились еще в первом телефонном разговоре после инаугурации Трампа более года назад", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве подтвердили, что визит проходит по приглашению члена палаты представителей Анны Паулины Луны. В посольстве подчеркнули, что она и ее сторонники выступают за возвращение к нормальному взаимодействию между странами, в том числе в сфере торговли и инвестиций, и добились исключений из санкционных ограничений для участников российской делегации.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий 26 марта заявил, что в состав делегации Госдумы для поездки в США вошли вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. При этом Слуцкому вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.